'Japon şirket, Sinop'taki nükleer güç santrali projesini askıya aldı' iddiası

SİNOP Belediye Başkanı Baki Ergül, İnceburun bölgesinde Fransızlarla nükleer güç santrali kuracak Japon şirketin, projeyi askıya aldığına dair Japon medyasında haberlerin yer aldığını belirterek, "Mutlu oldum. Buna gerekçe olarak ekonomik sebepleri gösteriyorlar" dedi.

Türkiye'nin en kuzeyi olan Sinop'un İnceburun bölgesinde, Japon ve Fransız iş birliğiyle yapımı planlanan Sinop Nükleer Güç Santrali için 3 Mayıs 2013'te anlaşma imzalandı. 4 aşamalı planlanan 4 bin 480 megavat kurulu güce sahip olacak 20 milyar dolar maliyetli santralin yapımına karşı çıkan Nükleer Karşıtı Platformu üyeleri, yıllarca birçok eylem düzenledi.

Kentte tartışmaya neden olan santralle ilgili yeni gelişme yaşandı. Japon medyasında yer alan habere göre, ülkedeki şirket, Sinop'ta nükleer güç santrali projesini askıya aldı.

BAŞKAN ERGÜL: BİZİ SEVİNDİRDİ

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, nükleer güç santrali projesinin askıya alındığına dair Japon medyasında haberler yer aldığını belirterek, bunun kent açısından Allah'ın hikmeti olduğunu söyledi. Ergül, "Konuyla ilgili Japonya, Fransa ve Belçika'da görüşmelerimiz oldu. Nükleer santral yapımı için belirlenen yerin çok doğru olmadığını uygun lisanla anlatmaya çalıştım. Fakat karşımızda bunu isteyen bir hükümet var. Biz de Sinoplu olarak bunu istemiyoruz. Bunu da anlatıyoruz. Bu kadar güzel bir doğa parçası olan, cennetin üzerine bir cehennemi koymak gibi nükleer santral sevdasından vazgeçtiklerini duydum. Çok da mutlu oldum. Buna gerekçe olarak ekonomik sebepleri gösteriyorlar. Türkiye'de de birtakım ekonomik problemleri var. Bunları yok sayıp da böyle şeylerin içine girmek herhalde çok fazla uygun olmaz. Japonların da gücü sınırlı. Dünyada ekonomik kriz içinde bir sürü sektör var. Santralin askıya alınması Sinop adına bizi sevindirdi" dedi.

'NÜKLEER ŞART DEĞİL'

Kent sakinlerinden Nevzat Çınar da Sinoplu olarak habere çok sevindiğini söyledi. Çınar, "Sinop halkı buna çok sevinecek. Bize getirisi olabilir ama Sinop'a vereceği büyük zarar da önemli. O yüzden yapılmaması çok hayırlı olur. O yüzden de bence hem ülke açısından hem Sinop açısından hayırlısı bu. Çünkü dünya nükleeri bırakıyor, Türkiye nükleere başlıyor. Dünyanın, Avrupa ülkelerinin bıraktığını biz maalesef yıllar sonra ülkemize getirmeye çalışıyoruz. Farklı enerji yönleri de var, onlara yönelsinler. Nükleer şart değil" diye konuştu. Cengiz Demirel ise santralin yapımından vazgeçildiği haberlerini aldıklarını belirterek, "Türkiye'de dövizde yaşanan artışının maliyeti yükseltmesi gerekçe gösteriliyor diye duyduk. Türkiye'de dövizdeki bu dalgalanmanın hayırlı olduğu tek iş bu oldu. Nükleer santrale ben şiddetle karşıyım. Bu sadece uluslararası nükleer lobinin bir faaliyetidir" ifadelerini kullandı.



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