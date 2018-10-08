Jandarmadan helikopterle trafik denetimi

ESKİŞEHİR İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, UH-1 tipi helikopter ile havadan trafik denetimi yaptı.

Eskişehir İl Jandarma Komutkanlığı trafik timleri, İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarının önlenmesi kapsamındaki talimatları doğrultusunda; Jandarma Genel Komutanlığı koordinesindeki UH-1 helikopter ile sorumluluk bölgesindeki karayollarında trafik denetimi yaptı. Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme veya makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak ve park etmek gibi ihlalleri havadan helikopter ile denetleyen ekipler, kurallara uymayan 12 araç sürücüsüne bin 859 lira para cezası uyguladı.

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