İznik’te öğrenciler, tarihi eserlerin çevresindeki çöpleri topladı

BURSA'nın İznik ilçesinde ortaokul öğrencileri, tarihi eserlerin çevresindeki çöpleri toplayarak temizlik yaptı.

İznik'in önemli tarihi eserlerinin çevresi İznik Kılıçaslan Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler tarafından temizlendi. Ellerine çöp poşeti alan öğrenciler Lefke Kapı, tarihi surlar, Ayasofya ve İznik Müzesi çevresindeki çöpleri topladı. Okul Müdürü Orhan Gazi Kılıç, "Bu etkinliğimizdeki amacımız, hem yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi göstererek ziyaret ettiği İznik'in sembolü haline gelmiş bölgeleri gözü rahatsız eden çöplerden arındırmak, hem de öğrencilerimizde ‘temiz çevre, temiz İznik’ algısı oluşturmak. Unutmayalım ki; İznik hepimizin değeridir. Değerlerimize sahip çıkıyoruz" dedi.



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