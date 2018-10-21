İzmirliler, Tunceli'nin doğal ürünlerini almak için yarıştı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()-TUNCELİ'nin Türkiye Komünist Partili (TKP) Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu tarafından kurulan, organik fasulye, nohut ve balın satıldığı Ovacık Doğal Ürünleri İzmir Satış Ofisi'nin açılışı gerçekleştirildi. İzmirlilerin katılımının yoğun olduğu açılışta konuşan Maçoğlu, aydınlık bir ülke için çalıştıklarını söyledi.

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli'de satışını gerçekleştirdiği doğal nohut, fasulye ve bal için İzmir'in Konak ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde de satış ofisi açtı. Ovacık Doğal Ürünleri İzmir Satış Ofisi'nin açılışına, Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve çok sayıda kişi katıldı. Ofiste yer alan ürünleri satın almak isteyenler, birbiri ile yarıştı. Doğal ürünlerin satışının yapıldığı market önünde uzun kuyruklar oluştu. Maçoğlu, açılışta kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmadı. Ofiste doğal ortamlarda yetişen arılardan elde edilen ve 216 bin mineral çeşidiyle Türkiye'nin en kaliteli balı da satılıyor. Hazine'ye ait yaklaşık 650 dönüm araziye ekilen kuru fasulye ve nohutun satış geliriyle 78 öğrenciye burs veriliyor, 100 aileye yardım ediliyor.

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, İzmirlilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Burada güzel İzmir insanın enerjisini hissetmenin çok önemli ve değerli olduğunu söyleyen Maçoğlu, "Biz bu ülkeye hizmet için var olduğumuzu gösteren sosyalist bir siyasetiz" dedi.



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