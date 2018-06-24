İzmir’de seçimlerde 46 kişi hakkında işlem yapıldı

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- İZMİR’de bugün yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 46 kişiye 'Seçim Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılırken, oy kullanma sırasında aranan 2 kişi de gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sorunsuz geçmesi için gün boyu vatandaşlardan gelen tüm ihbarları değerlendirdi. Ekipler, kent genelinde 46 kişiye seçim kanuna muhalefet suçundan işlem yaptı. İşlem yapılanlar arasında oy kullanma işlemini telefonla çekenler ve propaganda yasaklarını ihlal edenlerin de olduğu belirtildi. Ayrıca farklı suçlardan aranması bulunan 2 kişi de gözaltına alındı.