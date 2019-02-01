İzmir'in yükseklerinde karla mücadele

İZMİR, () - İZMİR'in yüksek kesimlerinde soğuk ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yolların açık kalması için 24 saat görev yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti haftalardır etkisi altına alan yoğun yağışların yaratabileceği olumsuzluklara karşı mesaisini sürdürürken, bir yandan da yüksek kesimlerde kar ve buzla mücadele ediyor. Özellikle ulaşımın aksamadan sürdürülebilmesi için kar yağışının etkili olduğu bölgelerde iş makineleri ve personelini hazır durumda bekleten Büyükşehir Belediyesi, buzlanma tehlikesine karşı da önlem alıyor. Ekipler son olarak Karabağlar sınırındaki Tırazlı-Kavacık yolunda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Ödemiş Bozdağ'da da yoğun kar yağışı nedeniyle ekipler 24 saat görev yapıyor. Bölgede konuşlanan iş makineleri ve personel, Bozdağ Kayak merkezi yolunda mahsur kalan yaklaşık 20 aracın kurtarılmasına yönelik çalışmaya katıldı. Yine Ödemiş'te ilçe merkezini Gölcük Yaylası'na bağlayan yol ile Gölcük-Subatan yolunda sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yolu yeniden ulaşıma açtı.

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