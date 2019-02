İzmir'in eğik apartmanlarında tehlike sürüyor

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bulunan 13 apartman, dolgu zemine inşa edildiği için zamanla eğilerek, birbirinin üzerine yattı. Eğik binaların ortaya çıkardığı tehlikeye yıllardır çözüm bulunamaması nedeniyle apartman sakinlerinin mağduriyeti devam ediyor. Apartman sakinlerinden Filiz Neşer, "Arkadaşlarım korkudan evime gelmek istemiyor, dışarıda görüşüyoruz. Tehlikeyle burun burunayız. Bizim sonumuz da İstanbul Kartal'daki çöken bina gibi mi olsun" dedi.

Karşıyaka'nın Bostanlı semtinde, Cemal Gürsel Caddesi'nde bulunan 13 eğik binaya yıllardır çözüm bulunamadı. Dolgu zemine inşa edildiği için zaman içerisinde eğilerek birbirinin üzerine yatan binalar, tehlike oluşturmaya devam ediyor. Eğik binalar, mülk sahipleri ile belediye arasındaki kat sayısı anlaşmazlığı yüzünden kaderiyle baş başa kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de kat yüksekliği konusundaki anlaşmazlık nedeniyle bölge için yeni plan hazırlamadığı belirtildi. Karşıyaka Belediyesi görevlileri, 6 kattan fazla yükseklik isteyen ev sahipleriyle anlaşma sağlanamadığı için bu konuda Büyükşehir Belediyesinin yeni bir imar planı hazırlaması gerektiğini dile getirdi.

'KOLONYA ŞİŞESİNİ KOYDUĞUMUZDA YUVARLANIYOR'

Duruma tepki gösteren apartman sakinlerinden Filiz Neşer, tehlikeyle burun buruna yaşadıklarını söyledi. Neşer, "Arkadaşlarım korkudan evime gelmek istemiyor, dışarıda görüşüyoruz. Tehlikeyle burun burunayız. Bizim sonumuz da İstanbul Kartal'daki çöken bina gibi mi olsun" dedi. Filiz Neşer, "Üç sene önce bize yıkılacak dendi, o zamanlar 30 santimetre yatma olduğunu söylemişlerdi ama şimdi çok daha fazladır. Her şey tamam dediler, üstüne para ödenmeyecek dediler ama olmadı ve böylece kaldı. Gittikçe daha tehlikeli hale geliyor, binanın çatırdadığını bile duyuyoruz. Diğer binanın üstüne doğru eğiliyor. Binanın tabanı kalmadı, komple çürüdü. Büyükşehir Belediyesi izin vermiyor diyorlar, onu duyuyoruz. Kolonya şişesini yere koyduğumuzda yuvarlanıyor. İleride eğik olan bir bina var, o çok daha tehlikeli, çünkü iki yanı da boş ve devrilme riski var. Evin içinde sürekli denge kaybı yaşıyoruz. Ben her an hazırım buradan çıkmaya. Ama birçok arkadaşımız taşınacak vaziyette değil, çünkü başka hiçbir şeyleri yok. İnsanlık adına çok ayıp, hiç ilgi yok" diye konuştu.

Cemal Gürsel Caddesi üzerinde kafe işleten Serdal Demir de, "Biz buradaki işletmemizi bir sene önce devraldık ve binaların eğikliğinden çok rahatsızız. Böyle olmasını istemiyoruz. İnsanların hayatı söz konusu. Bir şekilde yardım edilmesini ve binaların düzelmesini istiyoruz. Buraya gelen herkes binaların yamuk olduğunu görüyor. Biz yıkılmasını istiyoruz" dedi.



