İzmir'e şehit ateşi düştü (2)

OPERASYONA GİTMEDEN BABASINI ARAMIŞ

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, PKK'lı teröristlerin, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un, akşam operasyona çıkmadan önce babasını aradığı öğrenildi. Babası Yücel Ulus'u telefonla arayan şehidin "Nasipse yarın düğün için geleceğim" dediği belirtildi. Şehit Ulus'un, cuma günü yapılacak dayısının oğlunun düğünü için Bergama'ya gelmek amacıyla bugün yola çıkmayı planladığı öğrenildi. Ulus'un şehit düşmesinin ardından akrabaları, düğünü iptal ettiklerini söyledi.

AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu da eşinin yakını olan şehidin evine geldi. Acı haberi sabah saatlerinde aldıklarını belirten Koştu, "Kendisi, eşimim dayısın torunu olur. Acı haberi sabah aldık. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Tabi ki bu saldırılar, hain planlar son bulmayacak; biz bunu biliyoruz. Ancak vatan evlatları, ülkenin gerçekten ülkeyi seven insanlar hiç bitmeyecek. Şehitler bizim kalbimizde yaşayacak. Metanetli, dirayetli olmak durumundayız. Devletimizin, hükümetimizin kararlı duruşuyla terörün kökü eninde sonunda kazınacak. Ülkemizin başı sağ olsun, üzüntülüyüz" dedi.

Mehmet CANDAN/Bergama (İZMİR), ()



FOTOĞRAFLI