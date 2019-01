İzmir'de, yağmur ve fırtınanın yaraları sarılıyor

Davut CAN- Hande NAYMAN/İZMİR, ()- İZMİR'de, dün akşam etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle göle dönen cadde ve sokaklarda sular tahliye ediliyor. Kemeraltı Çarşısı ve Yunuslar Kavşağı'ndaki yağmur suları belediye ekiplerince döşenen metrelerce hortumla tahliye edildi. İnciraltı ve Yeşilova semtlerindeki ağaçların şiddetli rüzgar nedeniyle devrildiği anların da görüntülendiği ortaya çıktı.

Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'de dün güney yönlerden esen rüzgarın saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıktı. İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin de vatandaşları uyardığı fırtına ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Balçova'daki İnciraltı Mahallesi'nde, bir ağaç aşırı rüzgar nedeniyle içinde 2'si çocuk 3 kişinin olduğu 35 AY 4223 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Devrilen ağaç bir başka otomobilde de hasara yol açtı. Olay, karşı şeritte seyreden bir otomobildeki vatandaşlar tarafından, cep telefonuyla görüntülendi.

Ayrıca, Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi 4088 Sokak'ta, bir ağacın kaldırım taşlarını sökerek yola devrilmesi de, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Her iki olayda da ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

YAĞMUR SULARI TAHLİYE EDİLİYOR

Hem Büyükşehir hem de ilçe belediyeleri bünyesindeki ekipler, gece boyunca aralıklarla biriken yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na, metrelerce tahliye hortumu döşendi. Ekipler suları tahliye ederken, esnaf da yağmur sularının dükkanlarının önüne sürüklediği çöpleri temizledi. Çarşı esnafı, yıllardır her yağmur yağdığında sokakların bu hale geldiğini belirterek, altyapının geliştirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Mersinli Mahallesi'ndeki Yunuslar Kavşağı'ndaki sular da tahliye edildi ve kavşak trafiğe açıldı.

