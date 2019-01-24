İzmir'de terör operasyonu:13 gözaltı

İZMİR'de terör örgütü PKK/KCK'dan gelen talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri ve faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 13 kişi, gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK/KCK soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, terör örgütü PKK/KCK'dan gelen talimatlar doğrultusunda hareket edip, faaliyetler yürüttükleri bildirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da bir tabanca, bu tabancaya ait çok sayıda mermi ile örgütsel döküman ve dijital materyaller bulundu.