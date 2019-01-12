İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti (2)

ALSANCAK'TA İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İzmir'de etkili olan sağanak yağıştan, Alsancak semtindeki 1476/1 sokakta bulunan ev ve iş yerleri de etkilendi. Sokağın kaldırım olmayan kısmındaki iş yerlerini su bastı. Su baskını nedeniyle iş yapamaz hale gelen esnaf, yıllardır aynı durumu yaşadıklarını söyleyerek sokaktaki mazgal eksikliğinden yakındı. Yağmur çizmeleriyle dükkanlarındaki suyu kovalarla boşaltan esnafa mahalleliler yardım etti. Bazı işyeri sahipleri, su baskınını engellemek için dükkanlarında önlem almaya çalıştı. Dükkanının içinin su dolu olduğunu söyleyen market sahibi Cemil Çakmakçı, "Alt yapı eksikliğinden dolayı bu rezilliği 20 yıldır çekiyoruz. Karşı tarafa kaldırım yaptılar, bizim tarafa yapmadılar. Dükkanımın içine dolan sulardan da pislik çıkıyor, lağım suları çıkıyor. Sabahtan beri dükkandan 20 kova su çıkardım. Üç günden beri bu durum böyle. İş yapamıyoruz. Her yağmur yağdığında biz bu rezilliği çekiyoruz. Belediye hep aynı, oya gelince evet, işe gelince hep aynı" dedi.

Yüksekliği 30 santimi bulan sular, bölgedeki trafiği de olumsuz etkiledi.

1 AYLIK YAĞMUR 3 GÜNDE GELDİ

İzmir'de neredeyse aralıksız devam eden şiddetli yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilgili tüm birimler ile İZSU ekipleri, son 3 günü teyakkuzda geçirdi. Bazı ilçelerde dağdan gelen sel suları ve heyelanlar nedeniyle yollar kapanırken, bazı bölgelerde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, enerji nakil hatları zarar gördü.

Uzun dönem (1938-2017) istatistiklerine göre İzmir'de Ocak ayı boyunca toplam yağış miktarı ortalama 133.2 kilo olurken, 2019 Ocak ayının ilk 12 gününde, kentin pek çok bölgesinde metrekareye yaklaşık 250 kilo yağış düştü. Bu yağışların çok önemli bir kısmı da son 3 gün içinde gerçekleşti. Bir başka ifadeyle, İzmir'e 3 gün içinde 1 aylık yağmur yağdı. Karabağlar 254.8, Gaziemir 238.6, Buca 235.7, Menderes 235.7, Narlıdere 222.1, Balçova 204.2 kilogram yağış aldı.

Yağışların başladığı 9 Ocak gecesinden bu yana sahada aralıksız görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 30 ilçede birden adeta seferberlik ilan etti. Torbalı'dan Kınık'a, Seferihisar'dan Foça'ya, kent merkezinden Kemalpaşa'ya kadar kentin pek çok noktasındaki yüzlerce olaya müdahale eden Büyükşehir ekipleri, 2 bin personel ve 500 araçla selden ve heyelandan kapanan yollara ve taşan derelere müdahale etti; su çekme, devrilen ağaçları kaldırma, kar küreme, tuzlama ve mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

Melis KARAKUZULU, Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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