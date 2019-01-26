Davut CAN / İZMİR, ()İZMİR'de, terör örgütü PKK'nın talimatları doğrultusunda örgüt lehine faaliyetler yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı, 12 şüpheli ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çarşamba sabahı bölücü terör örgütü PKK'dan talimat alıp, örgüt lehine faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 13 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 1'i tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'de PKK operasyonunda 1 tutuklama
Davut CAN / İZMİR, ()İZMİR'de, terör örgütü PKK'nın talimatları doğrultusunda örgüt lehine faaliyetler yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı, 12 şüpheli ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest...
Davut CAN / İZMİR, ()İZMİR'de, terör örgütü PKK'nın talimatları doğrultusunda örgüt lehine faaliyetler yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı, 12 şüpheli ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.