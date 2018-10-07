İzmir'de 'Kooperatif Şenliği'

Hande NAYMAN/İZMİR, () - İZMİR Gündoğdu Meydanı'nda Ticaret Bakanlığı'nca sosyal kooperatif modeline ilişkin farkındalığın artırılması ve sosyal kooperatifçiliğin desteklenmesi için geliştirilen proje kapsamında 'Kooperatif Şenliği' düzenlendi. Çok sayıda sosyal kooperatifçe stant kurulan şenlikte, ürünler sergilenirken, bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan 'Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi' kapsamında, Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda 'Kooperatif Şenliği' düzenlendi. Engelliler, kadın girişimciler, şiddet görmüş kadınlar gibi dezavantajlı grupların da olduğu 40'a yakın sosyal kooperatifçe stant kurulan şenliğe, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan müzik dinletisiyle eşlik edildi. Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, "Sosyal ekonomik, tarımsal birçok farklı kooperatifi Gündoğdu Meydanı’nda toplayarak bir ortak platform oluşturmayı amaçladık" dedi.

Gündoğdu Meydanı'nda tüm kooperatiflerin örnek olarak toplandığını dile getiren Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, "Sosyal kooperatifçilik ile ilgili özellikle dezavantajlı grupları kast ediyoruz. Engelliler, kadın girişimi, psikolojik rahatsızlar, şiddet görmüş kadınlar gibi birçok farklı kooperatif bugün Gündoğdu Meydanı’nda toplandı. Amacımız, sosyal kooperatifçiliği anlatmak. İzmir’deki etkinliğimiz sadece sosyal kooperatifçiliği anlatmakla kalmadı. Gündoğdu Meydanı’nda tüm kooperatiflerimizi örnek olarak topladık. Tarımsal, sosyal, ekonomik amaçlı birçok farklı kooperatif var. Ortak bir platform oluşturarak farkındalık yaratmak istedik" dedi.

PAZAR FİLESİ ÜRETİP SATIYORLAR

Bergama Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak kadınların daha çok para kazanmasını amaçladıklarını belirten Kooperatif Başkanı Tevhide Kaya, "Bizler çanta şeklinde pazar filesi üretiyoruz, firmalara satış yapıyoruz. Çoğu ev kadını olan 'File grubu' kadınlarına kurs veriyoruz. Kurs sonrasında evlerinde fileleri örüyorlar. Birçoğu tarlada işi olan, çocukları olan kadınlar bu sayede ek gelir elde ediyor. Kar amacı gütmeyen bir kooperatifiz, zorunlu giderlerimizi karşılayacak kadar kazanıyoruz. Üreten kazanıyor. İzmirliler çok yoğun ilgi gösterdi, çok güzel deri dönüşler alıyoruz. İki grup çalıştık şimdi üçüncü grup 'Biz de örmek istiyoruz' dedi. Elimizden geldiğince sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İzmir'de büyük ilgiyle karşılaştıklarını dile getiren Bergama Halıcılık ve El Sanatları Geliştirme, Emek, Yoğun Üretim Pazarlama ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kadriye Yakar ise "Kooperatifi desteklemek amacıyla çok güzel düşünülmüş bir organizasyon. Bugün Gündoğdu’da hava çok güzel. Yerli yabancı katılım var. Halı, kilim ve kabartma satışlarımızı yaptık. Kooperatif olarak sadece üyelerimize değil bölge halkındaki tüm kadınlara ve erkeklere istihdam alanı sağlıyoruz" dedi.



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