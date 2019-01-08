İzmir'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

İZMİR'de kar yağışının etkilediği bölgelere müdahale eden Büyükşehir Belediyesi, kar küreme ve tuz serim aracı, greyder, kamyon ve tuzlama ekipleriyle birlikte 50'ye yakın mahallede çalışmalarına devam ediyor. Hava sıcaklıklarının gece eksi 1 dereceyi göstermesiyle birlikte ekipler şantiyede teyakkuzda bekledi. Pazar gününden bu yana kentte 850 ton tuzlama yapıldığı bildirildi.Kışın en soğuk günlerinin yaşandığı ve yüksek bölgelerde kar yağışının görüldüğü İzmir'de, vatandaşların mağdur olmaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri hazır bekliyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte alarma geçen ekipler, bazı noktalarda kapanan yolları tuz serim araçları, kar küreme araçları ve iş makineleriyle açtı; buzlanmaya karşı ise tuzlama çalışmaları sürdürülüyor. Yapılan müdahalelerle kapanan yollar tekrar trafiğe açılırken, ekipler ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir ayrıca, ilçe belediyelerine tuz desteği de sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yoğun gözlemlendiği pazar gününden itibaren merkezde 300 ton, kentin kuzey bölgesinde 200 ton, güney bölgesinde ise 350 ton tuzlama yaptı.YOLLAR AÇILIYOR, TUZLAMA YAPILIYORİzmir Büyükşehir Belediyesi, merkez, kuzey ve güney olmak üzere 3 bölgede kar küreme ve tuz serim aracı, greyder ve kamyonları ile ihtiyaç duyulan her yerde çalışmalarına devam ediyor.Karabağlar'da Tırazlı, Hava Radar, Efemçukuru, Kemalpaşa'da Sütçüler, Beşpınar, Spil Yolu'nu ve Karşıyaka'da Karagöl güzergahının yol açma çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir ekipleri, kar yağışının yoğun olması sebebiyle tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.Bergama'da Çobanlar Mahallesi, Tırmanlar Mahallesi, Kıranlar Mahallesi'nde yol açma ve tuzlama çalışmalarını tamamlayan ekipler, Yukarıada Mahallesi'nde ise yol açma çalışmaları yapıyor.Ödemiş'te Hacıhasan, Gölcük Subatan Yolu, Subatan ve Artıcak mahahalleleri arası, Bıçakçı ve Ovacık mahalleleri arası, Bozdağ, Gölcük yayla yolu, Kemer, Çamyayla, Horzum, Beydağ ve Başova mahallelerinde yol açma ve tuzlama çalışmaları yoğun olarak sürdürüldü.Kiraz'da da Altınoluk, Kibarlar, İğdeli, Taşlıyatak, Ören, Yeşildere, Örencik, Ovacık, Başaran, Olgunlar, Dokuzlar ve Mavidere mahallesi ile Malkara-Nazilli bağlantı yolu, Ahmetler-Nazilli yolu ve İğdeli-Molluahmetler arasında karla mücadele çalışmaları gerçekleştirildi.Tire'de Dallık, Büyükkemerdere-Küçükkemerdere arası, Dibekçi, Yamandere, Musalar, Toparlar ve Cambazlı mahallelerinde yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıldı.İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Beydağ'da ise Yukarıaktepe, Halıköy ve Çamlık mahalleleri ile Çomaklar-Nazilli bağlantı yolunu ulaşıma açık tutarak tuzlama çalışmaları yaptı.GECEYE YOĞUN ÖNLEMAyrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi, gece hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düşmesiyle birlikte Bornova Şantiye'de 1 greyder, 1 kar küreme ve tuzlama aracı, 4 tuzlama ekibi, Karşıyaka'da 1 kar küreme ve tuzlama aracı, Kemalpaşa'da 1 greyder, 1 kar küreme ve tuzlama aracı, Karabağlar'da 1 greyder ve kar küreme ile tuzlama aracı, Karaburun'da 1 greyder ve tuzlama ekibi, Bornova Çiçekliköy'de 1 kar küreme ve tuzlama aracı, Bayraklı Şantiye'de 2 tuzlama ekibi nöbetçi, Bergama Bakırçay Şantiyesi'nde 1 greyder, 2 kar küreme ve tuzlama aracı, 2 tuzlama ekibi, Bergama Kıranlı Mahallesi'nde 1 greyder hazır olarak bekledi. Ekipler gece gelen ihbarlara müdahale etti.

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