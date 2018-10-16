İzmir'de 22 göçmenin ölümüne neden olan sürücü, turist taşıdığını söylemiş

İZMİR'de, umut yolculuğuna çıkan göçmenleri kamyonunun kasasında taşıyan ve yaptığı kaza sonrasında 22'sinin ölümüne, 13'ünün de yaralanmasına neden olan sürücü Mustafa Yılmaz'ın (35), yakınlarına, turizm sektöründe işe girdiğini söylediği ortaya çıktı. Son 10 güne kadar işsiz olan Yılmaz'ın yakınlarına, turistleri servisle taşıdığını söylediği, kaza öncesi de aynı gerekçeyle gece evden ayrıldığı öğrenildi. Bu arada, faciayla ilgili gözaltına bulunan 2'si Suriye uyruklu, 7 kişinin sorgularının devam ettiği, sürücünün de tedaviden sonra emniyete götürüleceği bildirildi.

Katliam gibi kaza, geçen pazar günü İzmir Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Ege kıyısından tekneyle Yunanistan'ın Samos Adası'na geçmek üzere insan tacirleriyle anlaştıkları öğrenilen yabancı uyruklu göçmenlerin kasasında bulunduğu kamyon, su kanalına düştü. Kazada, aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti, 9'u çocuk, 13 kişi de yaralandı. Kazadan hemen sonra yola çıkıp durdurduğu araçla önce taksi durağına oradan da hastaneye giderek doktorlara yüksekten düştüğünü söyleyerek olayı gizlemeye çalışan kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi. Şüphelilerin sorgusunun ve İzmir polisinin olayı aydınlatmaya yönelik araştırmalarının sürdüğü, elde edilecek yeni bilgiler sonrasında gözaltı sayısının da artabileceği ifade edildi.

'TURİSTLERİ GECE GEZMESİNE GÖTÜRÜYORUM'

Bu arada, şüphelilerden kamyon sürücüsü Mustafa Yılmaz'a ait yeni detaylar da ortaya çıktı. 3 çocuk babası Mustafa Yılmaz'ın, parke döşeme işi yaptığı ancak yaz mevsiminin sona ermesiyle işsiz kaldığı belirlendi. Faciadan önce Yılmaz'ın, yakınlarına, turizm sektöründe işe girdiğini söylediği ortaya çıktı. İzmir'de oturan Mustafa Yılmaz'ın göçmenleri Aydın'ın Söke ilçesinden almaya gitmeden önce yakınlarına turistleri gece gezmesine götüreceğini söylediği öğrenildi. Mustafa Yılmaz'ın, son 10 gündür sık sık gece evden çıktığı, bunun nedenini soran yakınlarına da "İşe girdim, turistleri taşıyorum. Ben turistleri alıp istedikleri yere bırakıyorum, onlar eğleniyor sonra da geri getiriyorum" dediği ifade edildi. Yılmaz'ın bu ifadelerinden başka yakınlarıyla diyalog kurmaktan kaçındığı da belirtildi.

Şüpheli Mustafa Yılmaz'ın tedaviden sonra emniyete götürüleceği bildirildi.



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