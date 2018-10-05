İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde acil durum tatbikatı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen acil durum tatbikatı sırasında, heyecanlı dakikalar yaşandı. Senaryo gereği yangın ihbarı alan itfaiye ve AKS ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri başarıyla yaptı.

Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereğince İzmir Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü acil durum tatbikatı yaptı. Tatbikatta senaryo gereği; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'taki Ana Hizmet Binası'nın 3'üncü kat 309 no'lu odasında (Encümen Toplantı Odası) bulunan klima motorundan elektrik kaçağı sonucu çıkan yangın, korku dolu dakikaları yaşattı. Dumandan etkilenen iki kişi kurtarıldı. Zaman zaman aksiyon filmlerini aratmayan tatbikatta, Büyükşehir Belediyesi'nden yangın ihbarı alan itfaiye ve AKS ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri başarıyla yaptı.

ALARM BUTONUYLA BAŞLADI

Büyük heyecan içinde ve gerçeğine uygun olarak yürütülen tatbikat, uzmanlardan da izleyenlerden de tam not aldı. Yangını ilk fark eden İdari İşler Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişi, yangın alarm butonuna basarak, tüm çalışanları durumdan haberdar etti. Yangın alarmını duyan güvenlik ekibinden bir kişi hemen 112'yi ve110'u aradı. Santral görevlisi "Tüm personel ve ziyaretçilerin paniklemeden, toplanma alanına yönlenmeleri önemle rica olunur" diye üç kez anons yaptı. Binada bulunan tüm personel ve ziyaretçiler, tatbikatta görevli personelin talimatlarına uyup seri bir şekilde binayı boşaltarak İzmir Saat Kulesi tarafında bulunan toplanma alanına yönlendirildi. Yangın alarmıyla birlikte, Arama Kurtarma ve Tahliye ekipleri tüm katları dolaşarak binadan henüz çıkamamış personel ve ziyaretçileri acil çıkış kapılarına yönlendirdi. Yoğun duman altında kalan, yaralanan ve merdivenlerde baygınlık geçiren iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak AKS ekiplerince tedaviye alındı.



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