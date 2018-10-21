ÖZKAN YÜCEL, BAŞKAN SEÇİLDİ
Başkanlık için 5 adayın yarıştığı İzmir Barosu'nun Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Yapılan sayımın ardından, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Özkan Yücel, baro başkanlığına seçildi.
İzmir Barosu yeni başkanını seçiyor (2)
ÖZKAN YÜCEL, BAŞKAN SEÇİLDİ Başkanlık için 5 adayın yarıştığı İzmir Barosu'nun Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Yapılan sayımın ardından, Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Özkan Yücel, baro başkanlığına...
ÖZKAN YÜCEL, BAŞKAN SEÇİLDİ
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