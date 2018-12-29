İZBAN’dan ek seferlerin durdurulması kararına itiraz

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()İZMİR’de 10 Aralık’ta greve başlayan İZBAN işçisine, DSP’den de destek geldi. DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, işçilerin haklarının verilmesi gerektiğini söyledi. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz de, işverenin önerdiği yüzde 26’lık ücret zammını geri çekmesini eleştirerek, “İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bu durum çocuklar arasındaki ‘Küstüm’ tarzı bir olay. Bürokraside, sözleşme tekniğinde böyle bir şey yok" dedi. Öte yandan işveren tarafından grev dışında kalan banliyö trenleri ile yapılan ve ek seferlerin Karşıyaka 1’inci İş Mahkmesi’nce durdurulması kararına itiraz edildiği öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Beleyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ortaklığı ile işletilen, İzmir’in şehir içindeki en önemli toplu taşıma araçlarından olan banliyö trenleri(İZBAN) seferleri, işveren ve sendika arasındaki toplu iş sözleşmesinde uzlaşmaya varılamaması üzerine durduruldu. 10 Aralık ‘ta greve çıkan İZBAN çalışanlarına, DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe ve DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz’dan da destek geldi. Alsancak Gar’da işçileri ziyaret eden Selçuk Karakülçe, DSP olarak emeğin kıymetini bilen bir parti olduklarını söyledi. Karakülçe, "İzmir gibi bir kentte bunların yaşanıyor olması, demokratik sol değerler adına son derece utanç verici. Bu insanlar bir hak arayışı içerisinde tepkilerini veriyor" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun açıklamalarını hatırlatan Karakülçe, "Kocaoğlu’nun yaklaşımı son derece kırıcı ve üzücüdür. İzmir modeli eğer bu ise bu model ne İzmir’e ne de İzmirlilere yakışmıyor. İşçilerin çok fazla istediği şey yok. Birçok yere kaynak bulabiliyorlar, buraya da kaynak bulsunlar" diye konuştu.

‘İZBAN’I KOMPLE KAPATIN’

DSP’li Karakülçe sözlerini şöyle sürdürdü; "Başkan Kocaoğlu’nun övünç kaynaklarından biri, belediyenin borçsuz olması. Kocaoğlu’nun bu insanlara borcu var. Gecesini gündüzüne katarak binlerce insanı günlerce yorulmadan taşıyan bu insanlara reva görülen sistem bu olmamalı. İZBAN çalışmadığı halde kar ediyormuş. O halde İZBAN’ı komple kaldırsınlar. İşi buraya kadar getirmeleri son derece utanç verici. Halkın arasında dolaşıyoruz. Trafik felç olmuş durumda. İnsanlar isyan ediyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesi lazım."

‘BİZİ İZMİR HALKINA ŞİKAYET EDİYORLAR’

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz de, İZBAN yönetiminin verdiği yüzde 26’lık ücret zammını geri çekmesini eleştirerek, "İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bu durum çocuklar arasındaki ‘Küstüm’ tarzı bir olay. Bürokraside, sözleşme tekniğinde böyle bir şey yok" dedi. Ervüz, "Biz, ‘evet’ diyeceğimiz noktaları kendilerine ilettik. Makinist arkadaşlara kilometre tazminatı olmazsa olmaz diyoruz. Tüm çalışanlara vardiya tazminatı istiyoruz. İkramiyeyi 112 gün olarak istiyoruz" diye konuştu. İşçilerin asgari ücret ile karşı karşıya bırakılmasını kabul etmeyeceklerini söyleyen Ervüz, işverenin sendikayı halka şikayet ettiğini savunarak, "Kendilerini haklı çıkarmak için, bizi halka şikayet ediyorlar. İZBAN önceki gün yine kamuoyunu yanıltan bir ücret tablosu sundu. Biz ücretleri çıkardık. Her şey dahil 4 çocukluya verdikleri para 3 bin 261 lira. Bu tekniker ortalaması. Onlar tavandan bahsediyor, o da 3 bin 599 lira. Yani ne olursa olsun açıkladıkları rakamlara ulaşamıyoruz" şeklinde konuştu.

‘HÜKÜMET KANADINDAN SES ÇIKMIYOR’

İZBAN yönetiminin yakında işçilerin yediği yemek ile kullandığı suyu da gider olarak önlerine koyacaklarını ileri süren Hüseyin Ervüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"42 teknikerin 40’ı şirketten yemek yiyor. Sanırım bunu da rakamlara ekliyorlar. İşçiler su kullanıyor, deterjan harcıyorlar, elektrik harcıyor. Yakında sanırım bunlar da önümüze gelecek. Bizim kabul edeceğimiz rakamları kendileri biliyor. Bilmelerine rağmen TİS’i imzalamayınca sanki hengame var gibi durum yaratıyorlar. Kendilerini haklı gösterebilmek ve bizi halka şikayet etmek için böyle yapıyorlar. Hiçbir dönemde sendikacılar ve sendikalı işçileri, sosyal demokrat parti ile hükümet kanadı bu kadar şikayet etmemişti. Hükümet kanadından çıt çıkmıyor. Onları da anlamış değiliz."

EK SEFERLERİ İPTAL EDEN MAHKEME KARARINA İŞVEREN İTİRAZ ETTİ

Öte yandan 24 Aralık’ta Karşıyaka 1’inci İş Mahkemesi tarafından ek seferleri iptal edilen İZBAN’da, işverenin karara itiraz ettiği öğrenildi. Karşıyaka 1’inci İş Mahkemesi’nin, 30 Aralık Pazartesi günü yapılan itirazı değerlendireceği belirtildi.

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