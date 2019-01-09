İZBAN seferleri normale döndü

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR'de bir ay süren İZBAN grevinin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 60 gün süreyle ertelenmesinin ardından, trenler dün saat 11.30'da sefere başladı. Bugün normale dönen seferlerde, kısa süreli sorun yaşandı. Gaziemir-Kemer arasındaki enerji hattındaki arıza nedeniyle, seferler bir süre tek hat üzerinden yapıldı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

İzmir'de, geçen yıl 10 Aralık'ta başlayan İZBAN grevinin 8 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sona ermesinin ardından, banliyö trenleri sefere başladı. Dün belli aralıklarla yapılan seferler, bugün normale döndü. Ancak sabah saatlerinde Gaziemir-Kemer arasındaki enerji hattında yaşanan arıza nedeniyle, seferler bir süre tek hat üzerinden yapıldı. Bu nedenle istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Seferlerde yaşanan gecikmeler konusunda anonslar yapılarak yolcular uyarıldı. Arıza nedeniyle, istasyonlarda yolcu yoğunluğu yaşandı. Yolcular, dakikalarca trenlerin gelmesini bekledi.

Gaziemir- Kemer arasındaki enerji hattındaki arıza, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri tarafından giderildikten sonra, seferler normale döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi de ışıklı panolar aracılığı ile İZBAN seferlerinin normale döndüğüne dair duyuru yaptı.



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