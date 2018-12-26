İYİ Parti İlçe Başkanı'nın da öldüğü kan davası sona erdi

ERZURUM'un Karaçoban ilçesinde, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın da aralarında bulunduğu 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ardından, kan davalı Durmaz ve Yazan aileleri yemekte bir araya gelerek barıştı.

Karaçoban ilçesine bağlı Kopal Mahallesi'nde 24 Haziran seçim günü öğleden sonra, aralarında kan davası bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Agit Yazan öldü, Ömer Yazan, Fetullah Yazan ve Mehmet Yazan yaralandı. İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz da 25 Haziran'da ağabeyinin cenazesini almak üzere İstanbul'dan Erzurum'a giderken Erzincan'daki dinlenme tesisinde tabanca ile vurularak öldürüldü. F.Y. isimli bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Y.Y., jandarma tarafından yakalandı.

CAMİDE BARIŞTILAR

Kopal Mahallesi'nin kanaat önderleri ile Erzurum eski Valisi Seyfettin Azizoğlu'nun iki ailenin barışması için başlattığı girişimlerin sonuçsuz kalması sonrası, yaklaşık 1,5 ay önce göreve başlayan Vali Okay Memiş tekrar adım attı. Vali Memiş'in girişimleri, Karaçoban Kaymakamı Yusuf İzci ve ilçenin ileri gelenlerinin çalışmaları sonucu iki aile barışmayı kabul etti.

Durmaz ve Yazan aileleri bugün Kopal Mahallesi'ndeki camide biraraya geldi. Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın da katıldığı camideki törende iki ailenin fertleri Kuran-ı Kerim'in altından geçerek tokalaşıp kan davasını sona erdirdi.

VALİ BARIŞ YEMEĞİNDE

İki ailenin barışmasından sonra düzenlenen yemeğe Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kaymakam Yusuf İzci, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, kamu kurumlarının temsilcileri ve aile fertleri katıldı. Mahallede düzenlenen barış yemeğinde konuşan mahalle sakinlerinden Abdullah Seyidoğlu, büyük bir bayram yaşadıklarını söyledi. Kan davası sonrası 9 kişinin tutuklandığını, 5 kişinin de firarda olduğunu ifade eden Seyidoğlu, bu kişilerin ailelerinin zor durumda olduğunu belirterek Vali Okay Memiş'ten yardım istediğini bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de barışan aileleri kutladığı yemekte konuşan Vali Okay Memiş, Karaçoban'a üçüncü kez geldiğini söyledi. Barışan iki aileyi kutlayan Vali Memiş, "Bölgeye hem hizmeti hem de her türlü barışı ve huzuru temin edeceğiz. Geçmiş geçmişte kaldı, keşke olmasaydı ama olan olmuş. Allah'ın kapısı açık. Allah bütün günahları affediyor. İki aile arasındaki huzuru mahallemizde tesis edeceğiz. Barış yapmak kolaydır, bunu devam ettirmek zordur. Kadınlarımız, çocuklarımız lütfen tahriklere kapılmayın. Bundan sonraki süreçte herkes dikkat etsin. Allah büyüktür. İnşallah bundan sonra hizmet konuşalım, mahallemizi nasıl güzelleştirebiliriz, bunları gelin isteyin bizden. Her iki aileye kapımız açık. Affetmek yüce Allah'ın en önemli hasletlerinden birisidir. Sabır zor bir erdemdir. Affetmek zor iştir ama bize düşen zoru başarmaktır. Allahın izniyle iki aile olarak çocuğumuzla, yaşlısıyla, büyüğü ile başarmaktır" dedi.

Konuşmalardan sonra Vali Okay Memiş, masasına davet ettiği Mecit Yazan ve Tahir Durmaz'la birlikte yemek yedi. Vali Memiş, iki aileyi de barış kararı nedeniyle kutladı.



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