İYİ Parti'den AK Partili Zeybekci'nin adaylığına itiraz

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin, 'Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili' görevinden yasal süre içinde istifa etmediğini öne sürerek, adaylığının kabul edilmemesi için İzmir İl Seçim Kurulu'na başvurdu.İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, İzmir İl Seçim Kurulu'na başvurarak, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Nihat Zeybekci'nin adaylık başvurusunun reddedilmesini talep etti. Kırkpınar, İl Seçim Kurulu'na bugün verdiği dilekçesinde, "Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı kadroları içinde Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları bulunmaktadır. Bu kurullar 1 No'lu KHK ile tanımlanmış, görev ve yetkileri 4'üncü kısımda, madde 22'de belirlenmiştir. En az üç üyeden oluşan bu kurullar, Cumhurbaşkanı'nca atanır ve kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak görevlendirir. Bu kurulların kamu görevi yapmakta olduğu ve bu kurullara atanan kişilerin de kamu görevlisi statüsünde olduğu bilinmektedir. 2972 Sayılı Mahalli İdareler Seçimi Hakkında Kanun'un 17'inci maddesinde aday olabilmek için görevlerinden ayrılmak zorunda olmayan kamu görevlilerinin hangileri olduğu ayrıntılı biçimde düzenlendiği halde, istifaları zorunlu bulunan kamu görevlilerinin kimler olduğu hususunda düzenleme bulunmadığından, atıf yapılan 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 18'inci maddesi uygulanması gerekmektedir" dedi.2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 'Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler' başlıklı 18'inci maddesinde 'Genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce, YSK kararının ilanından başlayarak 7 gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler' hükmünün bulunduğunu belirten Kırkpınar şöyle dedi:"Bu kişilerin 31 Mart seçimleri için geçerli olan 'Kamu görevlilerinin en geç 1 Aralık 2018 tarihine kadar istifa etme zorunluluğuna' uymaları gerekmektedir. İtirazımıza konu AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Nihat Zeybekci'nin de 'Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili' olarak görev yaptığı bilindiğine göre 1 Aralık 2018 tarihine kadar bu görevinden istifa etmemiş olduğu ve 1 Aralık 2018'den bu yana kendilerine halen maaş olarak ödeme yapılmakta olduğu hususları nazarı dikkate alınarak, adaylık başvurusuna yasal süre içerisinde itiraz ediyor, adaylık başvurusunun reddedilmesini arz ve talep ediyoruz."

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