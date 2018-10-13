ITSO, işbirliği için Eskişehir'e geldi

ISPARTA Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile birlikte Eskişehir'e geldi.

ITSO, Eskişehir Ticaret Odası'nın (ETO) konuğu olarak Eskişehir'de ziyaret ve inceleme gezisi gerçekleştirdi. ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yönetim kurulu ve meclis üyelerinden oluşan heyet ilk ziyaretini Eskişehir Ticaret Odası'na gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan ETO Başkanı Metin Güler, oda olarak gerçekleştirdikleri projeleri ve iyi uygulamaları her kurum ve kuruluşla paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "ETO olarak artık örnek olan ve ilham veren kuruluş haline geldik. İlklerin şehri Eskişehir'e yakışan projeleri hayata geçiriyor ve hizmete sunduğumuz birimlerle hem Eskişehir ekonomisine hem de üyelerimize katkı sağlıyoruz" dedi.

ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise, Eskişehir Ticaret Odası'nın çalışmalarını ve projelerini incelemek, odalar arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla Eskişehir'e geldiklerini ifade ederek, "Eskişehir'de ETO başta olmak üzere bir dizi ziyaret gerçekleştireceğiz. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika ziyaretleri yaparak, sanayici işbirliklerine yenilerini eklemeyi planlıyoruz" diye konuştu.

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