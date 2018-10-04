İtfaiyeyi ziyaret eden minik öğrenciler, bedenleriyle '110' yazdı

BOZÜYÜK Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret eden ana sınıfı öğrencileri, İtfaiye bahçesinde bedenleriyle “110" yazdı.

4 Eylül Mahallesi'nde eğitim veren Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu ana sınıfı öğrencileri İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yangın eğitimi aldı. İlk kez karşılarında itfaiyecileri gören öğrenciler, itfaiyecileri ve ekipmanlarını meraklı gözlerle inceledi.

Ana sınıfı öğrencilerine itfaiye araçlarını tanıtan itfaiye erleri, yangınların çoğu zaman dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana geldiğine dikkat çekerek, ateş ve ateş kaynaklarından uzak durmaları uyarısında bulundular. Minik öğrenciler son olarak yangın söndürme hortumu kullanarak pratik yaparken itfaiyeci amcaları için bedenleri ile '110' yazdılar. Bozüyük Belediyesi İtfaiye ekipleri de çocuklara günün anısı olarak boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdiler.



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