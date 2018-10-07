İtfaiyecilerden lösemi hastası Umutcan'a doğum günü sürprizi

Erkan BAY/ELAZIĞ, ()- ELAZIĞ'da itfaiyeci olma hayali kuran lösemi hastası Umutcan Deniz'e (12) doğum gününde itfaiye ekipleri sürpriz yaptı. Evinden alınan Umutcan Deniz, itfaiye aracıyla şehir turu attı.

​Elazığ Belediyesi itfaiye erleri, 9 yıldır lösemi tedavisi gören Umutcan Deniz'i doğum gününde yalnız bırakmadı. Ekipler, itfaiye mesleğine ilgi duyduğunu öğrendikleri Umutcan Deniz'e sürpriz yaptı. Ekipler, Deniz'i itfaiye aracıyla şehirde gezdirdi.

Umutcan Deniz'in LÖSEV Elazığ İl Temsilcisi olan annesi Ayşe Kavak, eşinden ayrıldıktan sonra oğluna hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi. Oğlunun itfaiye eri olmak istediğini belirten Kavak, "Lösemili çocukların tedavi sürecine aileler maddi boyutuyla baktığı için, onları mutlu edecek küçük şeylerin farkına varamayabiliyor. Umutcan, büyüdüğü zaman hangi mesleği seçeceğine karar veremediği için bütün meslekler ona çok ilginç ve güzel geliyor. Bir itfaiye eri ile tanışmak, itfaiye aracına binmek onun için büyük sevinç kaynağı. Ben de Umutcan için en iyi doğum günü hediyesinin itfaiye erleri tanışması ve itfaiye aracını görmesi olur diye düşündüm. İtfaiye aracı ile evden alınıp doğum gününün kutlanacağı mekâna götürüldü. Umutcan’ı itfaiye arabasında gören başka lösemili çocuklar da vardı. Onlar da ailesine böyle bir deneyim yaşamak istediğini söyledi. O yüzden aileler, çocuklarının ilgi alanlarına yönelik yapılacak bir sürpriz onları birçok şeyden daha mutlu ettiğini bilmeli" dedi.

Doğum gününde böyle bir sürpriz beklemediğini ve itfaiye aracını görünce çok şaşırdığını söyleyen Umutcan Deniz ise, "Annemin doğum günüm için bir şey yapacağını biliyordum, ama hayal ettiğim mesleğin çalışanlarıyla sürpriz yapılacağı hiç aklıma gelmemişti. Görünce çok şaşırdım. İtfaiye amiri ile birlikte şehirde tur attık. Benim için unutulmaz bir doğum günü oldu" dedi.

İtfaiye erleri ise Umutcan’a doğum günü hediyesi olarak itfaiyeci kaskı hediye etti.

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