İstinye'de inşaatın istinat duvarı çöktü (1)

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul - SARIYER İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yol kenarındaki bir konteyner inşaat alanına yuvarlandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin incelemesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul - SARIYER İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yol kenarındaki bir konteyner inşaat alanına yuvarlandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin incelemesi sürüyor. (FOTOĞRAF)
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul - SARIYER İstinye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte yol kenarındaki bir konteyner inşaat alanına yuvarlandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin incelemesi sürüyor.
(FOTOĞRAF)