İstinat duvarı çöken sitenin sakinleri 2 yıldır korku içinde yaşıyor

Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,()-GÜMÜŞHANE’nin Oltanbey Mahallesi’nde 2 yıl önce istinat duvarı çöken 240 dairelik sitenin sakinleri, güçlendirme çalışmalarının yapılmaması ve oluşan çatlakların giderek büyümesi nedeniyle endişeli. Yamaçta kurulu olan siteyi çevreleyen istinat duvarında oluşan derin çatlakların olası bir kaymada büyük felakete yol açabileceğini belirten site sakinleri, yetkililerden yardım bekliyor.

Olay, 21 Şubat 2017'de merkeze bağlı Oltanbey Mahallesi’nde yer alan Aydınlıkevler Sitesi’de meydana geldi. 5 yıl önce inşa edilen 6 bloklu, 240 daireli sitenin arka kısmındaki istinat duvarının bir bölümü, etkili olan yağışın ardından çöktü. Çöken taş duvar, bir bloğun üzerine doğru devrildi. Devrilmenin ardından, 10 katlı binanın birinci ve ikinci katındaki 4 daire ile bir araç zarar gördü. Site sakinleri büyük korku ve panik yaşarken, şans eseri yaralanan olmadı.

BELDİYE EKİPLERİ KEŞİF YAPTI

Olaydan sonra belediye ekipleri, sitede keşif çalışması yaparak, hazırladığı raporu Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne iletti. Dönemin Gümüşhane Valisi Okay Memiş de gerekli soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

'ENDİŞE VE KORKUYLA YAŞIYORUZ'

Aradan geçen 2 yılda istinat duvarının yıkılmayan bölümlerindeki çatlaklar ise giderek büyüdü. Yıkılan kısımdan geriye kalan moloz yığını halen kaldırılmazken, çatlaklar zamanla derinleşti. Site sakinleri, korku ve endişe içerisinde yaşadıklarından belirterek, yetkililerin mağduriyetlerini gidermesini istiyor. Yapılan keşif sonrası bekleyişlerinin sürdüğünü belirten site sakinleri, kayma riskinin devam ettiğini, acilen önlem alınması gerektiğini söylüyorlar.

'KORKUMUZ HALA DEVAM EDİYOR'

Yaşananların ardından evlerinde maddi hasar meydana geldiğini ve korkularının sürdüğünü anlatan site sakini Leyla Doruk, evlerinde endişeyle oturduklarını söyledi. Doruk, “Duvar yıkıldığı anda deprem oluyor zannettik. İki kere sarsılma oldu. Çok korktuk, herkes kendini dışarı attı. Toz duman havada uçuyordu. Dışarı çıktığımızda duvarın yıkıldığını gördük. Duvar yıkılınca iki kat hafriyat doldu. Balkonlarımız çatladı. Olay olunca yetkililer geldi ve bizlere yıkılan duvarın yapılacağını söylediler. Sonrasında ise hiç kimse gelmedi. Müteahhitler belediyeyi, belediye ise müteahhitleri suçluyor. Yıkılan duvarı yapmadıkları gibi bizlerden bu duvarların yapımı için para da aldılar. Korkumuz hala sürüyor. Çocuklarımı farklı bir parka götürüyorum, çünkü parkın da yıkılma tehlikesi var. Eşim rahatsız, evimizde rahat oturamıyoruz. Bu duvarları yapmayanları da Allah’a havale ediyorum” dedi.

'BURASI HALA GÖÇÜK HALİNDE'

Olayın üzerinden 2 yıl geçtiğini ancak hiçbir önlemin alınmadığını öne süren Merdin Pehlivan da, “Apartmanın ilk üç katına kadar yıkılan duvar çarptı. Maddi ve manevi zarar gördük, korku yaşadık. O günden bugüne herhangi bir ilgi alaka görmedik. Burası hala göçük halinde, buraya bakarak korku halinde yaşamaya devam ediyoruz. Ne olacağı da belli değil. Burası bir yaşam alanı, çocuklarımız burada oyun oynuyor. Duvarlardan sular çıkıyor, kayma riski halen devam ediyor. Çocuklarımızı oldukça korumaya çalışıyoruz. Belediye tam olarak alt yapıyı yapamadığı için duvarların arasından sular çıkıyor. Taşların arasında suların akması büyük bir tehlike, yukarıda ki binanın altı boşalıyor. Yaşanabilecek bir deprem veya sarsıntı da daha kötü sonuçlar olabilir. İster istemez bir korkumuz var. Toplamda 6 tane bina tehlike altında” diye konuştu.

'HERKES TOPU BAŞKASINA ATIYOR'

Emir Osman Yılmaz ise, bölgede riskin devam ettiğini dile getirerek, “Sözler veriliyor. Projeler yapılıyor ancak herhangi bir gelişme olmadı. Herkes topu başkasına atıyor. Burada risk devam ediyor. Tekrar oynamalar olabilir. Yukarıda ki binalar alt binaları tehdit ediyor. Çünkü çok kötü durumdalar. Yardım taleplerimiz hep cevapsız kaldı” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Gümüşhane Belediyesi tarafından 21 Haziran’da yapılan açıklamada, bölgedeki riski ortadan kaldırmak adına geniş kapsamlı keşif dosyası çalışmalarının yapıldığı ve dosyanın Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) teslim edildiği ifade edilmişti. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de gerekli raporların hazırlandığını ve çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanacağını belirterek, “Bölgede geçtiğimiz günlerde milletvekillerimizin katılımıyla detaylı bir inceleme daha yapmıştık. Belediyemizin teknik heyeti tarafından hazırlanan keşif raporu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne teslim edildi. Mühendislerimizin hazırladığı projeye göre 3 kademede betonarme perde duvar yapılacak. Zaman zaman kot farkına göre kademeli duvar da yapacağımız bölgede en büyük risk olan kayaların içinden çıkan sular için drenaj sistemi kurulacak. 3 ayı bölgedeki duvarların tamamı yenilenecek. Hem yüzey suları hem kayanın içinden çıkan suların drene edilmesiyle tehlike de bertaraf edilmiş olacak” açıklamasında bulunmuştu.

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