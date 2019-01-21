İstinaf Mahkemesi oğlu Yiğitcan'ı 17 kez bıçaklayarak öldüren şüphelinin cezasında indirim yaptı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-İSTİNAF Mahkemesi, yerel mahkemenin, Fatih'te 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu'nu 17 bıçak darbesi ile öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu bulunan Nezir Türkoğlu'na verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin hükmü onadı.

İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin, Nezir Türkoğlu'nun, oğlu Yiğitcan ve eşi Neriman Türkoğlu'na karşı işlediği öne sürülen, "Kasten yaralama", "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verdiği 35 yıl 9 aylık cezayı ise 10 yıl 9 aya düşürdü.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Nezir Türkoğlu, cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşma salonuna bağlandı.

Tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Neriman Türkoğlu'nun Avukatı Esin Yeşilırmak, yerel mahkeme tarafından sanığa verilen cezaların usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, bu cezanın onanmasını istedi.



SON SÖZÜ SORULAN SANIK: NE DİYEYİM Kİ BEN BU DURUMDA...

Son sözü sorulan sanık Nezir Türkoğlu, "Ne diyeyim ki, ben bu durumda efendim. Bir şey diyemem" dedi.

İstinaf Mahkemesi, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin oğluna öldürmeden bir süre önce darp eden Nezir Türkoğlu'na, "Kasten yaralama" suçundan verdiği 9 aylık hapis cezasını usul ve yasaya uygun bularak onadı.

İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin 14 Eylül 2017 tarihinde gaz açarak oğlunu öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesi ile verdiği 20 yıllık hapis cezasına ilişki hükmü kaldırdı. Bu suçtan sanığın beraatine karar veren İstinaf Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından aynı eylem nedeniyle sanığa, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezasını ise 10 yıla çıkardı.

İstinaf Mahkemesi, sanığın eşi Nermin Türkoğlu'na yönelik eylemi nedeniyle "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aldığı 7 yıl 6 aylık hapis cezasına ilişkin kararı da kaldırarak, bu suçtan sanığın beraatine karar verdi.

İstinaf Mahkemesi, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin öz oğlunu 17 bıçak darbesi ile öldüren sanığa, "Canavarca hisle kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin hükmü ise usul ve yasaya uygun bularak onadı.

Böylece sanık Nezir Türkoğlu'nun aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanırken, diğer suçlardan aldığı 35 yıl 9 aylık cezası 10 yıl 9 aya düşmüş oldu.