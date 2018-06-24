İstanbul Valisi Şahin: 40 bin polis 6 bin jandarma görev başında

Enver ALAS/ İSTANBUL, () İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da yaklaşık 40 bin polis ile 6 bin jandarmanın görev başında olduğunu ve seçim güvenliğine yönelik gereken tedbirleri aldıklarını belirterek, "Şu anda bütün sandıklarımızda oy verme işlemi başladı. Hiçbir yerde problemimiz yok. İnşallah akşama kadar bütün vatandaşlarımız huzuru kalp ile büyük bir güvenle özgür iradelerini sandığa yansıtacaklardır" dedi.

Vasip Şahin, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oyunu, Bakırköy Aybars Ak Ortaokulu'nda 1108 nolu sandıkta kullandı. Vali Şahin, oy kullanacağı okula eşi Şeyma Şahin ve kızı Şeyda ile birlikte saat 10.00'da geldi. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına bir açıklama yapan Şahin, "Vatandaş olarak görevimizi yaptık. Türkiye çok önemli bir seçim yapıyor. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçiyor. İnşallah milletimiz için ülkemiz için hayırlı sonuçlar tahakkuk edecektir. Müreffeh yarınlara daha büyük bir şevkle, heyecanla yürümeye devam edecektir" diye konuştu.

"HİÇBİR YERDE PROBLEMİMİZ YOK"

İstanbul genelinde seçim güvenliği açısında son durumun sorulması üzerine Vali Şahin, "Şu anda bütün sandıklarımızda oy verme işlemi başladı. Hiçbir yerde problemimiz yok. İnşallah akşama kadar bütün vatandaşlarımız huzuru kalp ile büyük bir güvenle özgür iradelerini sandığa yansıtacaklardır. Biz de bütün emniyet ve jandarma birimlerimizle gereken tedbirleri aldık. Bunlara ihtiyaç kalmadan çok olgun bir şekilde daha önceki seçimlerde de olduğu gibi vatandaşlarımız oylarını kullanacak ve güzel bir seçim idrak etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"40 BİN POLİS 6 BİN JANDARMA GÖREV BAŞINDA"

Bir gazetecinin "Seçimde kaç kişi görevli" şeklindeki sorusuna Vasip Şahin, "Bütün unsurlarımız görevdedir. Yaklaşık 40 bin polisimiz ve 6 bin jandarmamız görevleri başındadır. Kimisi sahada, kimisi ise konuşlandıkları merkezlerde ama herkes görevinin başında" şeklinde yanıt verdi. Oy vermek için gelen vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Vali Şahin, basın açıklamasının ardından okuldan ayrıldı.



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