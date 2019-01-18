İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karne dağıttı

Gökhan ÇELİK - İbrahim MAŞE/İSTANBUL,()

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi'nin ilk yarısının sona ermesiyle Bahçelievler'de bulunan Yayla İlkokulu'nda karne dağıttı. Öğrencilere karne hediyesi de veren Yerlikaya, "Bu tatili doya doya dinlenmelerini, dinlenirken yaşadıkları ve bizim medeniyetimizin özeti olan İstanbul'umuzu keşfetmelerini, henüz görmediği gezmediği müzeler varsa mutlaka gezmelerini, İstanbul'u en iyi şekilde anlamalarını ve aynı zamanda da ikinci döneme daha azimli, daha heyecanlı, daha zinde gelmelerini diliyorum" dedi

Sabah saatlerinde Bahçelievler'de bulunan Yayla İlkokulu'na gelen Ali Yerlikaya'yı okulun girişinde 1. sınıf öğrencileri ellerinde çiçek ve çikolata ile karşıladı. Vali Yerlikaya'ya eşi Hatice Nur Yerlikaya ve İstanbul İl Müdürü Levent Yazıcı da eşlik etti. Karşılamanın ardından 1-A sınıfına geçen Ali Yerlikaya burada bulunan öğrencilere tek tek karnelerini takdim etti. Ardından kısa bir konuşma, yapan Vali Yerlikaya, "Bugün 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın karne günü. İstanbul Yayla İlkokulu 1-A sınıfındayız. Az önce gözümüzün aydınlığı geleceğimiz olan çocuklarımıza karneleri verdik. Onların ilk karneleri, onların ilk karne sevinçleri. Bugün İstanbul'umuzda 6 bin 653 okulda 2 milyon 741 bin 423 öğrencimiz karne sevincine erişti. 146 bin öğretmenimize de bütün velilerimiz adına İstanbul Valisi olarak teşekkür ediyorum. Ellerine emeklerine sağlık" dedi.



"HEP BİRLİKTE KUCAKLAYACAĞIZ VE BAŞARISININ ARTIRMASINI HEP BİRLİKTE SAĞLAYACAĞIZ"

Velilere de seslenen Ali Yerlikaya, "Velilerimize selam ediyoruz. Çocuklarımızın karnelerindeki notlar ne olursa olsun, onlar bizim yavrularımız, onlar bizim geleceğimiz. Onların başarılarını istikrarını korumak için çabalayacağız. Şayet yavrularımızın karnelerinde hoşlanmadığımız not varsa, sevgi ile birlik ve beraberlikle okulu ile sosyal çevremizle hep birlikte kucaklayacağız ve başarısının artırmasını hep birlikte sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



"KAR TATİLİ VEREMEDİK AMA ŞİMDİ SİZE 15 KOCA GÜN TATİLİ VERİYORUZ"

Yerlikaya konuşmasının devamında, "Biz İstanbul'daki görevimize 3 Kasım'da başladık. Sosyal medyadan hep bize 'kar tatili kar tatili' diye sordunuz ama size hiçbir cevap veremedik. Çünkü meteoroloji ve AKOM bize bilgi vermedi. Ondan dolayı bir tatil veremedik. İşte şimdi size 15 koca gün tatil veriyoruz. Bu tatili, karne ve karnenin yanında hediyeleri ile birlikte veriyoruz. Bütün öğrencilerimizi sevgi ile kucaklıyorum. Bu tatili doya doya dinlenmelerini, dinlenirken yaşadıkları ve bizim medeniyetimizin özeti olan İstanbul'umuzu keşfetmelerini, henüz görmediği gezmediği müzeler varsa mutlaka gezmelerini, İstanbul'u en iyi şekilde anlamalarını ve aynı zamanda da ikinci döneme daha azimli, daha heyecanlı, daha zinde gelmelerini diliyorum. İyi tatiller İstanbul" şeklinde konuştu.

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