İstanbul kokteyl sevdalılarını buluşturuyor

Festivalin ilk defa Türkiye'de gerçekleşecek olmasının yanı sıra, dünyaca ünlü miksolojistlerin şovları ve yerli yabancı sanatçıların katılımıyla, kokteyl sevdalıları ve kokteyl uzmanları bir araya gelecek. 1 Ekim tarihinde Küçükçiftlik Park'ta düzenlenecek olan festivalde tadım etkinliklerinden sonra ünlü sanatçılar sahnede yerini alacak. Festivalde, Ada Sanlıman, Bora Uzer, Jabbar, Flapper Swing, Islandman, Kozmonotosman, Sufle ve Palmiyeler sahneye çıkarak katılımcılar ile buluşacak.