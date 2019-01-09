İstanbul Havalimanı'na otobüslerin günlük sefer sayısı 140'a çıkıyor

Gökhan Artan / İstanbul, 9 Ocak () - İstanbul Havalimanı’na lüks toplu ulaşım hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye ait “HAVAİST”te, THY’nin uçuşlarını artırması nedeniyle 10 Ocak’tan itibaren günlük sefer sayısı 140’a çıkıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye ait HAVAİST’in seferleri, İstanbul Havalimanı’ndaki yolcu ve çalışanların ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak arttırılıyor. HAVAİST’te, 10 Ocak 2019 tarihinden itibaren otobüs ve sefer sayısı artacak. Karar, Türk Hava Yolları’nın (THY) 10 Ocak 2019 tarihinden itibaren İstanbul Havalimanı’ndaki mevcut uçuşlarını karşılıklı olarak artıracak olması nedeniyle alındı. İstanbul Havalimanı’na çalışan 5 farklı hatta 30 otobüs ile günlük sefer sayısını ek seferlerle birlikte 140’a çıkartacak. Otobüs hareket saatleri de güncellenecek. Hatlar, İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içinde 21 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. THY, TUHİM, İETT, İGA, BELBİM ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında planlanan 21 lokasyon; Metro, Metrobüs, Otobüs, Minibüs, Otogarlar ve Deniz Ulaşımı ile entegrasyon dikkate alınarak tespit edildi.

İhtiyaç halinde ek seferler de yapılacak

Buna göre; Taksim - Beşiktaş -Yeni Havalimanı Hattı (İST-19) (Gidiş-Dönüş), Yenikapı-Bakırköy -Yeni Havalimanı ( İST-1) (Gidiş Dönüş), Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı Hattı (İST-7) (Gidiş Dönüş) ve TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı (İST-2) (Gidiş Dönüş), 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı - Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı Hattı (Gidiş Dönüş) hatlarının sefer saatleri yeniden düzenlendi. Uygulama kapsamında, ihtiyaç halinde ek seferler de düzenlenecek. HAVAİST İstanbul Havalimanı taşımacılığında, ödemeler sadece İstanbulkart üzerinden yapılabiliyor.

HAVAİST otobüs sefer bilgileri ve hareket saatlerindeki güncellemeleri şu şekilde olacak:

Taksim(Abdülhak Hamit Caddesi) - Beşiktaş -İstanbul Havalimanı Hattı

(İST-19) (Gidiş Dönüş) Taksim- Abdülhak Hamit Caddesi, Beşiktaş İETT Peronlar

Zincirlikuyu-Metrobüs, 4. Levent Metro, İstanbul Havalimanı

Hat Bilgisi: 46 Km tek yön - 100 dakika (Ort.) - 7 Araç

Yenikapı-Bakırköy - İstanbul Havalimanı ( İST-1) (Gidiş Dönüş)

Yenikapı İDO, Bakırköy İDO, Yenibosna-Kuleli, Başakşehir-Metrokent, İstanbul Havalimanı

Hat Bilgisi: 61 Km tek yön- 90 dakika (Ort.) - 6 Araç

Kozyatağı Metro - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-7) (Gidiş Dönüş)

Kozyatağı Metro, Ümraniye-Tepeüstü, Kavacık Köprüsü, İstanbul Havalimanı

Hat Bilgisi: 62 Km tek yön - 100 dakika (Ort.) - 4 Araç

TÜYAP - Bahçeşehir İstanbul Havalimanı ( İST-2) (Gidiş Dönüş)

TÜYAP, Beylikdüzü- Cumhuriyet, Beylikdüzü- Marmara Park, Bahçeşehir- Merkez, İstanbul Havalimanı

Hat Bilgisi: 61 Km tek yön - 110 dakika (Ort.) - 4 Araç

15 Temmuz Demokrasi Otogarı – Alibeyköy Cep Otogarı- İstanbul Havalimanı ( İST- ) (Gidiş Dönüş)

15 Temmuz Demokrasi Otogarı, Alibeyköy Cep Otogarı, Hasdal, Göktürk (Emniyet Amirliği)

İstanbul Havalimanı

Hat Bilgisi: 48 Km tek yön- 90 dakika (Ort.) - 6 Araç

HAVAİST hat- Fiyat tarifesi şöyle

Yenikapı İDO-Bakırköy-İstanbul Havalimanı Hattı ( İST-1)-Normal tarife ücreti

Yenikapı İDO- İstanbul Havalimanı- 18TL

Bakırköy İDO-İstanbul Havalimanı-18TL

Yenibosna Kuleli-İstanbul Havalimanı-18 TL

Başakşehir Metrokent-İstanbul Havalimanı-18 TL

TÜYAP-Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı Hattı ( İST-2)

TÜYAP-İstanbul Havalimanı-21 TL

Beylikdüzü-Cumhuriyet-İstanbul Havalimanı-21 TL

Beylükdüzü- Marmara Park-İstanbul Havalimanı-21 TL

Bahçeşehir-Merkez-İstanbul Havalimanı-21 TL

Kozyatağı Metro –Tepeüstü - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-7)

Kozyatağı-Metro-İstanbul Havalimanı-25 TL

Ümraniye- Tepeüstü-İstanbul Havalimanı-25 TL

Kavacık Köprüsü-İstanbul Havalimanı-25 TL

Taksim-Abdülhak Hamit Caddesi - Beşiktaş - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-19)

Taksim-İstanbul Havalimanı-18 TL

Beşiktaş İETT Peronlar-İstanbul Havalimanı-18 TL

Zincirlikuyu Metrobüs-İstanbul Havalimanı-18 TL

4.Levent Metro-İstanbul Havalimanı-18 TL

15 Temmuz Demokrasi Otogarı – Alibeyköy Cep Otogarı- İstanbul Havalimanı Hattı (İST- 3)

15 Temmuz Demokrasi Otogarı Esenler-İstanbul Havalimanı-

Otogar Yolu Esenler-İstanbul Havalimanı-16 TL

Alibeyköy Cep Otogarı-İstanbul Havalimanı-16 TL

Hasdal-İstanbul Havalimanı-16 TL

Göktürk-İstanbul Havalimanı-16 TL