Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, () - İSTANBUL'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve rüzgar etkili olmaya devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bu sabah hafif bir yağmur geçişi görülmesi beklenen İstanbul, güne yağmurla başladı. İşyerlerine gitmek için yol çıkanlar yağmurdan şemsiye ve yağmurluk yardımı ile korunmaya çalıştı.



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