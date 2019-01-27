İstanbul'daki 3 terör olayı ile ilgili 3 gözaltı

BEŞİKTAŞ Vodafone Stadyumu ve Vezneciler bombalı saldırıları ile Bahçelievler'de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer aldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; İltisaklı kurumlarca yapılan çalışmalarda; İstanbul Beşiktaş Vodafone Stadyumu ve Vezneciler bombalı saldırıları, 13.12.2017 tarihinde İstanbul Bahçelievler'de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer alan ve PKK/KCK Terör örgütünün ilimizde gençlik yapılanmasında milis-işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik, 26.01.2019 günü gerçekleştirilen operasyonda Ş.K, S.A ve S.B isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslara ait çok sayıda dijital malzemeye el konulmuştur"



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