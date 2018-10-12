İstanbul'da Yeditepe Huzur-18 denetimi

18'sinci Yeditepe Huzur denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve otobüslerde aramalar yapılırken bazı eğlence alanları ve iş yerleri denetlendi. Denetimlerde çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi.
Denetimlerden biri TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri İstanbul istikametinde yol kenarındaki denetim noktasıydı. Polis ekipleri TEM otoyolunda şüpheli araçları ve şehirlerarası yolcu otobüsleri durdurarak denetim noktasına yönlendirildi. Yolcuların ve sürücülerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken kişilerin üzerleri didik didik arandı. Araçların içerisi ve otobüslerin bagaj kısmında Zoro isimli narkotik köpeği arama yaptı. Özel Harekat polisleri denetim noktalarında çevre güvenliği alırken denetimler gece saat 24.00' e kadar devam edecek.
(FOTOĞRAFLI)