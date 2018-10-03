İstanbul'da "Yalnız Kurt" operasyonu

Çağatay KENARLI, İstanbul,()

İSTANBUL'DA düzenlenen DEAŞ operasyonunda örgütün eylem talimatları ve yöntemlerini içeren 'Yalnız kurdun el kitabı' isimli kitabı indirerek okuyan bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (TEM) 24 Eylül'de Sultanbeyli'de bir adrese düzenledikleri operasyonda D.P. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli D.P.'nin örgütün eylem talimatları ve yöntemlerini içeren 'Yalnız kurdun el kitabı' isimli kitabı bir mesajlaşma uygulaması üzerinden elde ederek okumaya başladığı belirlendi. D.P.'nin cep telefonunda ve dijital gereçlerinde yapılan incelemede örgütle ilgili çok sayıda resim, belge, doküman ve DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye ait resimler ile çok sayıda örgütsel video bulundu. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



