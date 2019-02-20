İstanbul'da vapur seferleri iptal

Hasan YILDIRIM - İstanbul - İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.