İstanbul'da vapur seferleri iptal 

Hasan YILDIRIM - İstanbul - İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.  

İstanbul'da vapur seferleri iptal 

Hasan YILDIRIM - İstanbul - İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.


 

YORUM EKLE
Gönder