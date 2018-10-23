İstanbul'da terör operasyonu: 2 gözaltı

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, () İSTANBUL'da terör örgütü MLKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda silahlı gasp olayına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Eylül’de Sultangazi’de kar maskeli ve silahlı gasp olayına karışan MLKP üyesine yönelik çalışma başlattı. Daha önceden Eyüpsultan ve Sultangazi’de 4 ayrı adrese yapılan eşzamanlı baskında A.C.K. ve M.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin, MLKP’nin ideolojik tabanında yer bulan ve gerçekleştirilen gasp olayını örgüt adına düzenleyen kişiler olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.