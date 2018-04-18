İstanbul'da suç örgütü operasyonu -1

Çağatay KENARLI, İstanbul,()

İSTANBUL'DA düzenlenen suç örgütü operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Beyoğlu'nda işyeri kurşunlama ve silahla yaralama gibi 20 ayrı olaya karıştığı belirtiliyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu bölgesinde işyeri kurşunlama ve silahla yaralama gibi 20 ayrı olaya karıştığı belirtilen iki suç örgütünü tespit etti. Polis ekipleri sabah saatlerinde 29 adrese düzenlediği operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin 1 Nisan'da 7 kişinin yaralandığı Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Yamak sokakta bulunan kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırı olayıyla bağlantısı olduğu öğrenildi.



