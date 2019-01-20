İstanbul'da sis etkili oluyor

Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU- Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,() İSTANBUL'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. İstanbul boğazının bazı bölgelerinde yoğun sis görüldü. Öte yandan görüş mesafesini düşüren sisin yoğun olduğu noktalarda...