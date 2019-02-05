İstanbul'da sis etkili oldu

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL ()-İSTANBUL'da, sabah saatlerinde itibaren sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü. Gökdelenlerin özellikle üst katları sis arasında kaybolurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de bir bölümü sis içinde kaldı.

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