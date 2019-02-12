İstanbul'da lodos etkili oluyor

İSTANBUL'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, gün içinde de etkisini sürdürüyor. Lodos, Silivri sahilde dev dalgalara sebep oldu. Dalgalar, sahil şeridindeki kaldırımlara ulaşırken çay bahçelerine kadar ulaşırken, aynı bölgedeki ağaçların da etkili olan rüzgar nedeniyle sallandığı görüldü. Dalgalar nedeniyle sahildeki yürüme yolunda ise küçük çaplı bir çökme oldu.

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