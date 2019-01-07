İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı

Ersan SAN / İSTANBUL, () İSTANBUL'da kar yağışı akşam saatlerinde tekrar başladı. Bazı bölgeler beyaza büründü. Kar yağışı aralıklı olarak sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Sarıyer'den kar yağışı
Ersan SAN / İSTANBUL, () İSTANBUL'da kar yağışı akşam saatlerinde tekrar başladı. Bazı bölgeler beyaza büründü. Kar yağışı aralıklı olarak sürüyor. Görüntü Dökümü: ----------------- -Sarıyer'den kar yağışı
Ersan SAN / İSTANBUL, () İSTANBUL'da kar yağışı akşam saatlerinde tekrar başladı. Bazı bölgeler beyaza büründü. Kar yağışı aralıklı olarak sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Sarıyer'den kar yağışı