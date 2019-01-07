İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı

Ersan SAN / İSTANBUL, () İSTANBUL'da  kar yağışı akşam saatlerinde tekrar başladı. Bazı bölgeler beyaza büründü. Kar yağışı aralıklı olarak sürüyor. Görüntü Dökümü: ----------------- -Sarıyer'den kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı

Ersan SAN / İSTANBUL, () İSTANBUL'da  kar yağışı akşam saatlerinde tekrar başladı. Bazı bölgeler beyaza büründü. Kar yağışı aralıklı olarak sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-----------------
-Sarıyer'den kar yağışı

YORUM EKLE
Gönder