Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() İSTANBUL'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
(FOTOĞRAFLI)
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() İSTANBUL'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. (FOTOĞRAFLI)
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() İSTANBUL'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
(FOTOĞRAFLI)