İstanbul'da kar yağışı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() İSTANBUL'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.  (FOTOĞRAFLI)

İstanbul'da kar yağışı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() İSTANBUL'da kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. 

(FOTOĞRAFLI)

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