İstanbul'da kar yağışı başladı (2)

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,()-İSTANBUL'un kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar, iç taraflara kadar yayıldı. Yaklaşık 1 saat önce Sarıyer taraflarında aralıklar halinde yağmaya başlayan kar, İstanbul'da birçok ilçede görülmeye başlandı. Taksim Meydanı'nda kar yağışı etkili oluyor.

METEOROLOJİ'DEN KAR AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı açıklamasında, "İstanbul'da 07.01.2019 pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, 08.01.2019 salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

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