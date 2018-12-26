İstanbul'da kar yağışı (1)

Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, () İSTANBUL'da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkisini gösteriyor.  (FOTOĞRAF)  

İstanbul'da kar yağışı (1)

Cengiz ÇOBAN - Hasan YILDIRIM-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, () İSTANBUL'da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında etkisini gösteriyor. 

(FOTOĞRAF)

 

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