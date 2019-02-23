İstanbul'da kar başladı  (1)

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR - Savaş ATAK / İstanbul, () - İSTANBUL'da kar başladı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah karla karışık etkisini sürdürdü. Karla karışık yağmur zaman zaman yerini kara bırakıyor. Kentin batısında ise kar yağışı etkili oluyor. Çatalca kısa sürede beyaza büründü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kar küreme ve yol temizleme araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.

