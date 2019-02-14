İstanbul'da 'Bir Dünya Barış'ı

İSTANBUL, () –İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin Barış Manço anısına düzenlediği ‘Bir Dünya Barışı’ etkinlikleri, ‘Çağdaş Halk Ozanı Barış Manço’ sempozyumuyla başladı. Etkinlikler kapsamında sergi, panel ve konserler yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 'Bir Dünya Barış’ı' etkinlikleri başladı. İlk etkinlik olan 'Çağdaş Halk Ozanı Barış Manço' sempozyumu İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda yapıldı. Sempozyuma İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, Barış Manço’nun eşi Lale Manço, oğlu Batıkan Manço, akademisyenler, sanatçılar ve sevenleri katıldı.

"BARIŞ MANÇO HEP YANIMIZDA"

Vefatının üzerinden 20 yıl geçse de Barış Manço’nun unutulmadığını söyleyen İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, "Barış Manço, bizim hep yüreğimizde, aklımızda. Hep yanımızdaymış gibi hissediyoruz. Öyleki bu programa gelirken bile radyoda Barış Manço şarkısı çalıyordu. İnşallah bu memlekete hizmet etmiş, memleketinin değerini tüm dünyaya taşımış bu sanatçılarımızı biz unutturmayacağız. Bu ve benzeri etkinliklerle hep yaşatacağız” dedi.

"ÖMRÜNÜ TÜRK MÜZİĞİNE VE SANATINA ADADI"

Barış Manço’nun Türk müziği ve sanatına büyük katkı sağladığını vurgulayan Rektör Mahmut Ak, “Böylesine özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmaktan çok memnunuz. Barış Manço, Türk sanatına, Türk müziğine ve insanlığa hayatını adamış bir sanatçı. Güçlü bir konservatuara sahip olan bir üniversite olarak burada konuşulanlar bize de fayda sağlayacak” diye konuştu.

"BARIŞ FARKLI YÖNLERİYLE ELE ALINACAK"

Etkinlikler ile Barış Manço’nun farklı yönleriyle ele alınacağını söyleyen Barış Manço’nun eşi Lale Manço, “Gerek Barış ile birlikte gerekse Barış’tan sonra birçok etkinlikte oldum. Ancak bu etkinlik hepsinden çok daha özel. Bu etkinliklerle Barış’ı farklı yönleriyle görecek ve dinleyeceğiz. Böylesine zengin bir etkinlik hazırladıkları için Cumhurbaşkanlığına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

BATIKAN MANÇO: UNUTULMADIĞINI GÖRMEK MUTLU ETTİ

Etkinlikler için mutlu olduğunu söyleyen Barış Manço’nun oğlu Batıkan Manço, “20 yıl sonra ilk defa bu kadar geniş çaplı bir organizasyon gerçekleştirildi. Ülkesine ve milletine değer veren bir ismin, böylesine kapsamlı bir organizasyonla unutulmadığını, değerinin bilindiğini görmek çok önemli. Bundan dolayı çok mutluyum” dedi.

'Bir Dünya Barış’ı' konserleri kapsamında Doğukan Manço, Hakan Peker, Grup Vitamin ve Gökhan Türkmen gibi sanatçılar da sahne alacak.