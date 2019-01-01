İstanbul Boğazı'nda 2019 coşkusu havadan fotoğraflandı

Ali AKSOYER - İSTANBUL - İSTANBUL Boğazı, 2019'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi. Bir gerdanlık gibi duran 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de havadan ayrı bir güzellik oluşturdu.  (FOTOĞRAF)

İstanbul Boğazı'nda 2019 coşkusu havadan fotoğraflandı

Ali AKSOYER - İSTANBUL - İSTANBUL Boğazı, 2019'a girilmesiyle birlikte bazı eğlence mekanlarından atılan havai fişeklerle renklendi. Bir gerdanlık gibi duran 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de havadan ayrı bir güzellik oluşturdu. 

(FOTOĞRAF)

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