Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-()-İSTANBUL, Anadolu Yakası'nda yer alan bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor. Kartal, Maltepe ve Üsküdar'da yağış nedeniyle evlerin çatıları beyaza büründü. Çamlıca tepesine gelenler ise kar altında fotoğraf çekildi.
(FOTOĞRAF)
İstanbul Anadolu Yakasında kar etkili oluyor
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-()-İSTANBUL, Anadolu Yakası'nda yer alan bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor. Kartal, Maltepe ve Üsküdar'da yağış nedeniyle evlerin çatıları beyaza büründü. Çamlıca tepesine...
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-()-İSTANBUL, Anadolu Yakası'nda yer alan bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor. Kartal, Maltepe ve Üsküdar'da yağış nedeniyle evlerin çatıları beyaza büründü. Çamlıca tepesine gelenler ise kar altında fotoğraf çekildi.
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