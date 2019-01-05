İstanbul Anadolu Yakasında kar etkili oluyor

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-()-İSTANBUL, Anadolu Yakası'nda yer alan bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor. Kartal, Maltepe ve Üsküdar'da yağış nedeniyle evlerin çatıları beyaza büründü. Çamlıca tepesine gelenler ise kar altında fotoğraf çekildi.

(FOTOĞRAF)

