İstanbul Akvaryumu 11 Gentoo Penguenini daha evlat edindi

Selin GÜRSEL – Hüseyin ÇAKMAK – Can EROK / İSTANBUL, () - 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi’nde yakın tehdit altında olan 11 adet Gentoo Pengueni’ni daha evlat edindi. Türkiye’de ilk kez 23 adet soğuk iklim Gentoo Pengueni’ne ev sahipliği yapan akvaryum, uluslararası standartlarda ilk tesis oldu.

İstanbul Akvaryum, 2016 yılında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi’nde yakın tehdit altında olan 12 adet Gentoo Pengueni’ni ‘Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi’ programı kapsamında Valensiya Akvaryumu’ndan evlat edinmişti. Böylelikle nesillerin korunması ile birlikte devamlılığının sağlanması için çalışmalar yürütmeye başlamıştı.

İstanbul Akvaryum, 11 adet Gentoo Pengueni’ni daha evlat edinerek Türkiye’de ilk kez 23 adet soğuk iklim Gentoo Pengueni’ne ev sahipliği yapan uluslararası standartlarda ilk tesis oldu. Akvaryum, bilimsel çalışmalara, dünyadaki diğer araştırma ve sürdürülebilirlik çalışmalarına ve penguen neslinin devamlılığı için yapılacak araştırmalara da veri sağlıyor.

“VALENSİYA AKVARYUM’U BİZE EVLAT EDİNDİRMEK İSTEDİ”

Gentoo Penguenlerini evlat edinerek tesiste penguenlerin bakımını ve bununla birlikte nesiller boyunca sürdürülebilirlik çalışmalarını başlattıklarını ifade eden İstanbul Akvaryum Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu, “2016’dan bu yana yaptığımız çalışmaların başarısı sonucunda, uzman kadromuzun profesyonel protokolleri uygulamasıyla birlikte bu sene tekrar bir haber aldık. 11 Gentoo Pengueninin daha evlat edindirilmesi konusu gündeme geldi. Bize bu canlıları da evlat edinip edinemeyeceğimizi sordular. Biz de büyük bir mutlulukla onları da ailemize ekleyeceğimizi söyledik. Avrupa’daki birçok farklı tesis de bu canlıları kendi bünyelerine katmak istedi fakat Valensiya Akvaryum’u yine bu canlıları bize evlat edindirmek istedi” dedi.

“KENDİ KİŞİSEL BAKIMLARINA ÇOK ÖNEM VERİYORLAR”

Gentoo Penguenleri hakkında bilgi veren Çapanoğlu, “Gentoo Penguenleri 17 tür arasında en hareketli kişiliğe sahip tür. Oyuncular da aynı zamanda. Gagaları ve ayakları turuncu renkte. Ortalama olarak günde 1 kilonun üzerinde yemek tüketiyorlar. Yani yıl bazında 9 tona kadar canlı balık tüketimi söz konusu. Bu da çok büyük bir tüketim. Penguenlerimizin yediği balıkları da İzlanda bölgesinden ithal ediyoruz. Ayrıca kendi kişisel bakımlarına da çok önem veriyorlar” dedi.

“İNSANLAR BU CANLILAR İÇİN RİSK YARATIYOR”

Güney kutbunda yapılan balıkçılık faaliyetleri ile penguen nesillerinin tehlike altına girdiğini kaydeden Çapanoğlu, “Doğaya bırakılan plastik materyaller veya balıkçı ağları bu hayvanların yaralanmasına, ölmesine sebebiyet verebiliyor. Fazla veya yanlış balıkçılık sebebiyle beslenmek için yeteri kadar balık bulamıyorlar. Yani her şeyden önce insanlar bu canlılar için risk yaratıyor” diye konuştu.